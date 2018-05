Forte vento sul Messinese. Alberi caduti e pannelli pericolanti. FOTO

Più di 30 interventi eseguiti dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina assieme a tutti i distaccamenti della provincia, per i problemi provocati dalle forti raffiche di vento che nelle ultime ore hanno sferzato la città la provincia.

Tantissime le chiamate per alberi e rami caduti sula sede stradale e tanti altri pericolanti, pannelli pubblicitari pericolanti, cornicioni pericolanti, pannelli solari divelti. Per questa situazione di allerta, sono stati richiamati in servizio diversi vigili in straordinario, che hanno lavorato per mettere in sicurezza alcune criticità. Problemi anche nel Milazzese con un grosso pannello pubblicitario (jumbo-screen) pericolante. Nel corso della giornata, fortunatamente, non si sono registrati feriti ma l’allerta resta massima.