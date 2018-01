Guasto fognario a Fondo De Pasquale, la Protezione Civile bonifica l'area

Topi, serpenti, pure una gallina e, soprattutto, una fogna a cielo aperto. E' la situazione di Fondo De Pasquale, nel cuore di Giostra, rimasto abbandonato dopo la demolizione delle baracche. C'è un progetto finanziato con 11 milioni e 400mila euro per la costruzione di 60 case popolari, ma si è perso tempo e ora serve ancora 1 milione e 400mila euro. L'amministrazione comunale vorrebbe recuperarlo dagli altri soldi non spesi per il risanamento, la vecchia giunta regionale propendeva per una riduzione del progetto. In attesa di un nuovo incontro con la giunta Musumeci, tutto resta fermo.

Di recente i consiglieri della V circoscrizione, Giovanni Bucalo, Franco Laimo, Marcello Cannistraci, Giuseppe Cuté, Francesco Mucciardi e Maurizio Di Gregorio, avevano segnalato nuove fuoriuscite di liquami ma, a causa della folta vegetazione, i tecnici Amam non erano potuti intervenire. "Da stamani - dicono i consiglieri - la Protezione Civile é sul luogo e le ruspe stanno effettuando un attesissimo intervento di bonifica, affinché l'Amam possa intervenire per riparare il guasto fognario. Tutto ciò però non può bastare, in un luogo ove occorre ricostruire, ridando lustro all'intera zona".