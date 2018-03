Incendio in una palazzina di via San Sebastiano. Paura ma nessun ferito. FOTO

Un incendio si è sviluppato ieri in una palazzina di via San Sebastiano. Il primo soccorso è stato svolto da militari della Guardia di Finanza, che si trovavano in zona per vigilanza ai centri di accoglienza, e hanno evacuato lo stabile, salendo fino al quarto piano per mettere in salvo una signora disabile.

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio, nato da un cortocircuito provocato da una batteria di un'automobile. Sul posto anche il 118, per soccorrere alcuni condomini che avevano inalato fumo.