Furci. Il vicesindaco esce di scena consegnando al paese via Portella VIDEO

FURCI. Un importante obiettivo è stato raggiunto dall' Amministrazione comunale di Furci, nell’ultimissimo scorcio di legislatura. Sono stati ultimati i lavori di consolidamento e riattivazione di Via Portella per il collegamento tra la frazione Grotte, il cimitero comunale ed il centro abitato di Furci Siculo. Il sindaco Sebastiano Foti e il vice Maria Vera Scarcella, insieme al resto degli amministratori, hanno consegnato l’opera ai cittadini. “I lavori erano stati sospesi nel 2009 – spiega Scarcella - a causa dell' insorgenza di un lungo contenzioso con i proprietari”. Si tratta di una importante arteria che aiuterà lo sviluppo della zona collinare del paese ed anche e soprattutto un facile e rapido collegamento con il centro. Il primo progetto è stato esitato nel 2005 e successivamente il progetto esecutivo è stato riapprovato nel 2008. “Fu acceso un mutuo – ricorda Scarcella - ed i lavori cominciarono nel 2009 ma vennero subito dopo sospesi a causa di controversie giudiziarie. Dopo varie vicissitudini si è arrivati, grazie all' impegno di alcuni componenti ed ex componenti di questa amministrazione Foti, alla definizione delle controversie sorte, al completamento del progetto ed alla ripresa dei lavori. È un traguardo importante – conclude Scarcella - per tutta la comunità. Speriamo che chi viene dopo di noi possa attivare ulteriori misure per proseguire nel completamento di tale arteria fino al cimitero”.