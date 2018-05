Arrivano i carabinieri e lui butta la droga nel water. Arrestato un 39enne

Era ai domiciliari ma, davanti a casa sua, c'erano continui movimenti sospetti. Così i carabinieri hanno fatto irruzione in casa del 39enne Biagio Merlino, a Valle degli Angeli. Il pregiudicato si era chiuso in bagno e aveva gettato nel water la droga che aveva con sé. E allora i carabinieri hanno controllato i tombini delle acque reflue intorno alla casa, prima che lo scarico venisse immesso nella rete fognaria, trovando sei involucri in cellophane con 50 grammi di cocaina. In casa trovati anche alcuni grammi di marijuana e 500 euro, ritenuti guadagno dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e portato al carcere di Gazzi.