Roccalumera. Alluvione 2016, Totaro chiede atti su lavori e spettanze a ditte

ROCCALUMERA. La consigliera comunale di minoranza Antonella Totaro ha chiesto al sindaco Gaetano Argirofffi, nella qualità di massima autorità di Protezione civile, copia degli atti “relativi e consequenziali alle ordinanze sindacali 43 e 44 del 2016” emesse al fine di eseguire dei lavori di pronto intervento sul territorio comunale, in seguito all’evento alluvionale del 25 novembre 2016. Totaro chiede verbale di consegna, computo metrico preventivo, certificato di regolare esecuzione, computo metrico a consuntivo, contabilità, fatture e così via. Ed inoltre copia della corrispondenza in entrata e in uscita dal Comune, con la Protezione civile, “ai fini della concessione del contributo in oggetto, completa della documentazione a corredo ivi richiamata o allegata”. Totaro evidenzia che “altri Comuni hanno già ottenuto tale contributo dalla Protezione Civile e pagato le ditte esecutrici dei lavori prima del 31 dicembre 2017. E’ pertanto opportuno fare chiarezza sulla tempistica di esecuzione dei lavori e sulla documentazione a corredo redatta e trasmessa alla Protezione civile ed è altresì doveroso – chiosa Totaro - corrispondere alle ditte le loro spettanze, anche elargendo senza indugio il contributo messo a disposizione”.