Statuto gemellaggio S. Teresa-Fuveau, in aula richiesta revoca della delibera

S. TERESA. Approderà in aula lunedì prossimo la proposta della minoranza di revoca in autotutela della delibera consiliare del 12 gennaio, inerente l’adozione del nuovo statuto comunale del Comitato di gemellaggio del Comune di S. Teresa con Fuveau. Il presidente Domenica Sturiale ha convocato il Consiglio in seduta ordinaria per le ore 18, con all’ordine del giorno cinque punti. Letti ed approvati i verbali della precedente seduta, l’Assemblea sarà chiamata ad esitare il documento che regolamenterà la collocazione dei chioschi sulle aree pubbliche. Il terzo punto prevede l’adeguamento del contributo sugli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione. A seguire, la mozione finalizzata al restyling delle fioriere sulla Statale 114 (via Stradella Messina), presentata dalla minoranza. All’ultimo punto, ma non certo per ordine di importanza, la revoca in autotutela della delibera del Consiglio comunale dello scorso gennaio che si riferisce all’adozione del nuovo Statuto comunale del Comitato di gemellaggio di S. Teresa con Fuveau. Ad avviso della minoranza “la proposta non poteva provenire dal sindaco, certamente soggetto a ciò non legittimato, bensì solamente dal Comitato o dal Consiglio direttivo del Comitato stesso o dal Consiglio comunale".