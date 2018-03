Istituto "Caio Duilio": il pomeriggio delle donne

Incontro – dibattito giovedì pomeriggio nei locali dell'ITTL "Caio Duilio ". "Pomeriggio delle donne": questo il titolo del simposio organizzato dal movimento DonnArche' per celebrare la Festa dell'8 marzo. Alla kermesse hanno partecipato numerose alunne, mamme e docenti. " L’8 marzo non è la “festa della donna”, non abbiamo bisogno di un giorno di “permesso” In cui ci venga concesso di “fare quello che vogliamo” - ha esordito la fondatrice del gruppo DonnArche', professoressa Daniela Mangano - Vogliamo vivere questo giorno solo come un’occasione in più per sentire la sorellanza, per ascoltare la voce delle strade dove camminiamo con la paura di essere insultate e minacciate sperando che non accada più, per abbracciare mia figlia, le mie alunne, le donne del mondo, incrociando la loro voglia e la mia voglia di essere rispettate perché persone. La memoria - ha continuato la docente - deve essere una costante per cambiare: allora dovremmo ricordare perché esiste l’8 marzo. E, in netto e forte contrasto con ciò che viene detto da molti “esperti” che,a mio avviso, sono solo autoreferenziali, oggi più che mai - ha concluso- mi sento di dire che preferisco costruire qualcosa che sia condivisione".

Il Pomeriggio delle donne al Caio Duilio ha poi visto alunne, docenti e mamme insieme per “condividere” dibattiti, ricordi, testimonianze, risate, canzoni, dolci e complicità.

Nella mattinata , sempre in occasione della Festa della Donna, una delegazione dell'istituto Nautico "Caio Duilio" guidata dalla Dirigente scolastica professoressa Maria Schiro' e dalla referente del movimento DonnArche' professoressa Daniela Mangano, insieme ad un gruppo di alunne, è stata ricevuta dal prefetto di Messina, dottoressa Maria Carmela Librizzi che ha chiamato a raccolta associazioni, operatori sociali, forze dell'ordine e magistrati per l'istituzione della Conferenza permanente contro la violenza di genere.