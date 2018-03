L’Italia Spring Training si avvia verso lo sprint finale

Non si ferma la macchina organizzativa dell’Italia Spring Training che, dopo aver ospitato dallo scorso 24 febbraio gli under di Italia e Germania ed aver proseguito con i seniores delle nazionali italiana e tedesca, si avvia verso la fase finale con gli ultimi giorni di allenamenti e partite per il team “Azzurro” e per la Nazionale della Repubblica Ceca (giunta in Riva allo Stretto domenica scorsa in sostituzione del team teutonico).

Ancora partite sul diamante del Primo Nebiolo sul quale, lunedi e martedì scorso, la Repubblica Ceca ha affrontato gli atleti della rappresentativa siciliana (in entrambi i casi hanno vinto i Cechi per 6-1 e 12-8). Incontri di rifinitura in vista del momento clou dell’ultima parte di manifestazione, con l’ultimo trittico di partite tra Italia e team Ceco in programma giovedi 15, venerdì 16 e sabato 17 marzo, con inizio alle ore 15.30 e con ingresso gratuito. Anche in queste occasioni, come già successo la settimana scorsa, sarà assicurato un grande spettacolo, con gli Azzurri del Manager Gerali determinati a lasciare Messina con delle belle prestazioni ed anche con una vittoria finale da regalare agli appassionati che accorreranno all’Impianto di Contrada Conca d’Oro e concludere al meglio l’esperienza dell’Italia Team in riva allo Stretto.

Esperienza già di per sé molto positiva, come più volte confermato dallo Staff della Nazionale e dai vertici della Federazione Italiana Baseball e Softball. Plausi arrivati anche da molto più lontano ed in particolare d parte di Dan Bonanno (Referente di Major League Baseball per l’Europa) il quale, in visita nei giorni scorsi tra Cittadella Sportiva Universitaria e Complesso Primo Nebiolo, ha apprezzato l’ottimo lavoro di CUS Unime ed Università di Messina, confermando la volontà di organizzare per il prossimo ottobre proprio all’interno degli Impianti universitari il Cadett Camp di Major League Baseball.