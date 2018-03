Parità nei due incontri tra Italia e Germania. Domani si gioca per la bella

La prima alla Germania, la seconda all’Italia. Questo il dato emerso dai primi due incontri tra Azzurri e Tedeschi che si sono disputati al Complesso Sportivo Primo Nebiolo nell’ambito dell’evento internazionale di baseball “Italia Spring Training”, terminati entrambi con il medesimo score finale (3-0).

Torna finalmente a respirare l’aria del “batti e corri” che conta lo Stadio del Baseball di Contrada Conca d’Oro con i due team nazionali che da ieri si fronteggiano al meglio di 7 inning ma che, già dallo scorso 24 febbraio, ha visto alternarsi sul suo rinnovato manto erboso dello Stadio del Baseball gli Azzurri Under 18 e gli Under 23 della Germania.

Tanti gli esperimenti studiati dal manager Azzurro che, tra il primo ed il secondo incontro ha messo in campo ben 9 lanciatori diversi: Maestri, Rivera, Coveri e Simone sono stati gli atleti schierati ieri sul monte di lancio, oggi, invece, è stato il turno di Pizziconi, Andrei, Pomponi, Crepaldi e Clemente.

Nella prima uscita ufficiale ha avuto la meglio la giovane nazionale tedesca che ha concluso con il finale di 3-0. La Nazionale del manager Gibo Gerali non trova la giusta concentrazione e paga un pò di appesantimento dovuto a tre giorni di intensa preparazione svolta all’interno degli Impianti della cittadella sportiva universitaria e del Nebiolo; alla fine gli Azzurri riescono a collezionare solamente una valida e quattro arrivi in base.

Identico punteggio finale, ma questa volta in favore dell’Italia, nel secondo incontro disputato oggi pomeriggio, con la squadra Azzurra che ha portato 3 attacchi vincenti nell’ultimo inning ed è riuscita a ribaltare il risultato del primo incontro e riportare in parità la serie. Numerose le azioni difensive degne di nota ed alcuni “tuffi” dell’interbase Azzurro Epifano che hanno entusiasmato gli appassionati accorsi sugli spalti. Alla fine festa per tutti, con le due squadre che si sono concesse ai piccoli tifosi con foto ed autografi.

Domani, dalle 15.30, andrà in scena il terzo ed ultimo incontro tra Italia e Germania. Non mancherà sicuramente lo spettacolo, con le due squadre che si daranno battaglia per stabilire la vittoria finale. Si replicherà, infine, la settimana prossima quando la Germania sarà sostituita dalla Repubblica Ceca negli incontri con gli azzurri, previsti giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 marzo.