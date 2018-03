Oggi è il giorno delle elezioni politiche: si vota dalle 7 alle 23

Oggi gli italiani sono chiamati al voto per il rinnovo del Senato e della Camera dei Deputati. Urne aperte dalle 7 alle 23, si potrà votare solo oggi, alla chiusura dei seggi inizierà subito lo spoglio.

A Messina le sezioni elettorali del territorio comunale sono 254 e sono iscritti a votare 356 mila 022 elettori, per la Camera dei Deputati, 87 mila 417 uomini e 98 mila 668 donne, per un totale di 186 mila 085 elettori; per il Senato, 79 mila 065 uomini e 90 mila 872 donne, per un totale di 169 mila 937.

Complessivamente, i cittadini italiani aventi diritto al voto sono 51,2 milioni, di cui circa 24,8 milioni uomini e 26,4 milioni donne. I giovani alla prima espressione di voto sono stimati oltre 500mila.

Ogni elettore che ha già compiuto 25 anni riceverà due schede identiche, una rosa per la Camera e una gialla per il Senato. Gli elettori invece di età compresa tra i 18 e i 25 anni non ancora compiuti potranno votare solo per la Camera e riceveranno quindi solamente la scheda rosa. Ogni elettore ha a disposizione un solo voto: non è ammesso cioè il voto disgiunto.

INFORMAZIONI UTILI

Chi dovesse rinnovare la carta d’identità può farlo anche oggi, dalle 7 alle 23, esclusivamente agli sportelli di Palazzo Zanca e della I circoscrizione – S.S. 114 Tremestieri, bivio Larderia, abilitati al rilascio della carta d’identità elettronica. I cittadini chiamati ad esercitare il diritto al voto sono invitati a verificare il possesso della tessera elettorale; chi ne fosse sprovvisto può rivolgersi, in aggiunta alle postazioni già esistenti all’ufficio Elettorale di Palazzo Zanca, anche alle sedi delle sei circoscrizioni. Si ricorda che la tessera si consegna al titolare o ad un familiare convivente. Per la consegna ad altri soggetti è necessario che gli stessi siano muniti di delega sottoscritta dal titolare, corredata da fotocopia del documento di identità del delegante.