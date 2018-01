Furci. La terza meraviglia di Martina Lo Giudice, campione d'Italia nei 57 Kg

FURCI SICULO. Terzo titolo italiano assoluto per Martina Lo Giudice. La judoka di Furci Siculo, cresciuta all’Airon del maestro Corrado Bongiorno (attuale presidente della Federjudo Sicilia), adesso alla corte del colonnello Enzo Parrinello alle Fiamme Gialle, si è imposta ad Ostia nella categoria 57 kg. La sua performance è stata un crescendo rossiniano contro atlete di spessore quali Anita Cantini (Accademia Prato), Federica Luciano (Akiyama Settimo) e Samanta Fiandino (Dojo equipe Bologna). Gongola orgoglioso il presidente siciliano Corrado Bongiorno che con la sua scuola di Furci Siculo, una fucina di campioni, è riuscito ad ottenere importanti risultati con Patrick Cala Lesina e Lorenzo Rigano, saliti sul podio rispettivamente nelle categorie 60 e 90 Kg. Lesina ha conquistato l’argento, Rigano si è dovuto accontentare del bronzo. A lui il premio della critica, se così si può dire nello sport, considerati i complimenti dei tecnici per la grande prova sfoderata, soprattutto in finale. Giornata nera per il campione italiano uscente Angelo Pantano, altro gioiellino dell’Airon, giunto nono. Assente l’olimpionico di S. Teresa Elios Manzi, anche lui campione uscente, ex Airon e adesso alle Fiamme Gialle.