Salvino, Orazio e Giovanni: contadini di "città" pionieri dell'orto urbano

La “semina” era stata annunciata nel corso di una puntata de L’Altra Messina, andata in onda su Tempostretto. Adesso quell’orto urbano sognato da Salvino, Orazio e Giovanni è diventato realtà e loro sono i primi “contadini-urbani" di Messina.

Moderni contadini che hanno deciso di "coltivare" la loro passione per la terra, per il cibo genuino e per la sostenibilità ambientale, prendendo in affitto un piccolo orto all'interno dell'Azienda Agricola Villarè. Dal tran tran cittadino al relax dell'essere un contadino il passo è breve per chi aderisce all’iniziativa “L’orto urbano di Villarè”, innovativa formula di affitto dell’orto, definibile “a metro zero” vista la vicinanza dell’azienda al centro cittadino (circa 15 minuti).

Il contadino-urbano cura la terra, coltiva gli ortaggi e raccoglie i frutti, affiancato, nelle diverse fasi e durante le stagioni, dall'esperienza dei contadini e della comunità di Villarè.

Si tratta di un progetto di agricoltura urbana innovativo che ha come fine ultimo l’aggregazione e l’inclusione sociale. Rivoluziona il modo di vivere la città recuperando il rapporto di prossimità con la natura.

Gli orti in affitto tendenzialmente hanno una metratura dai 50 ai 120 metri quadrati. Oltre all'autoproduzione il contadino-urbano può vendere l'eccedenza del suo raccolto alla fattoria, riducendo così i costi di gestione dell’orto e ottenendo immediate gratificazioni per il lavoro svolto. Può anche usufruire del servizio di coltivazione e cura del prodotto da parte dello staff di Villarè

È stato pensato un programma di affitto per: singoli, famiglie ma anche per attività commerciali (ristoranti, bar, erboristerie), scuole di cucina, asili e ludoteche.