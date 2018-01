Laboratorio per Messina 2018”, terzo appuntamento con l’iniziativa di MCL

Dopo aver ospitato Segretario Generale di CISL e il Presidente della Camera di Commercio, MCL ha aperto le porte a Michele Limosani (nella foto), autore del libro "La città ad un passo da noi" , e ad Antonio Gallo, Presidente delle ACLI, per un approfondimento sugli assi da cui ripartire per “rigenerare Messina”.

Per “Messina città malata”, come Limosani spiega, “le soluzioni al declino esistono e passano, dalla riscoperta della sua vocazione ai servizi, dalle infrastrutture, dal turismo, dalla riqualificazione delle periferie e soprattutto da una forte trasformazione culturale”.

L’agenda della città dev’essere scandita da strategie precise all’insegna della “discontinuità” così come è emerso dall’intervento di Antonio Gallo che ha sottolineato la necessità di avviare azioni concrete che tutelino lo sviluppo e il lavoro.

“Siamo convinti – spiega Fortunato romano Presidente di MCL - che questo percorso giunto ormai al suo terzo appuntamento possa rappresentare uno strumento utile per la città, per i tanti elementi di studio e analisi che stanno emergendo, per le proposte e le soluzioni che stiamo raccogliendo ma soprattutto perché ogni singolo incontro sta generando ulteriori momenti di “dialogo e costruzione” tra le forze produttive e sociali della città che sempre meglio si riconosco in una strategia e in un progetto comune che interrompa questa fase di declino”.