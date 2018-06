Laimo: gravi problemi di viabilità nella zona nord dopo gli acquazzoni

Gravi problemi di viabilità dopo gli acquazzoni che hanno interessato l'intera città di Messina. A segnalarli, con una nota, è il consigliere di circoscrizione Franco Laimo

Nella zona Nord, a ridosso dei torrenti- scrive il vice presidente del Consiglio della V circoscrizione uscente- diverse famiglie di numerosi complessi residenziali, nelle ore serali e notturne di eri, sono rimaste totalmente bloccate non riuscendo ad accedere o ad uscire dalle e nelle proprie abitazioni : ad esempio la salita fosse nella zona Nord pressi Panoramica dello Stretto, si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena, dal quale venivano trascinati grossi massi e pietre che hanno rischiato di travolgere diverse macchine in transito in quel momento; così come problemi sulla Circonvallazione, vViale Regina Elena pressi supermercato Simply e Bar Rizzo e litoranea, Viale della Libertà intasato totalmente con gravi danni alle attività commerciali che si ritrovano sempre a dover fronteggiare tali problemi a causa anche delle pendenze sbagliate che riguardano la linea tranviaria.



Lo scenario si è presentato nefasto afferma Laimo : cumuli di terra e fango che impediscono la regolare circolazione viaria e mettono a repentaglio l'incolumità pubblica e privata: i problemi sono sempre gli stessi alle prime piogge le griglie di scolo e di reflusso acque sono totalmente otturate da sterpaglie e terriccio.

Nella notte fra il 16 ed il 17 Laimo racconta di essersi ritrovato invaso dalle acque nella zona di San Michele:" ho temuto per la vita della mia famiglia eravamo in auto e dal torrente San Michele si è riversato in strada un grosso flusso d'acqua che ha investito la mia auto, senza per fortuna avere gravi conseguenze.

Occorre immediatamente intervenire interessando le squadre di Protezione Civile e Vigili del Fuoco,

considerando gli attuali dati del bollettino meteo che prevede pioggia fino alla giornata di mercoledì, al fine di evitare danni ancor più gravi a persone e o cose.