«Largo Seggiola-Piazza del Popolo abbandonati dalla giunta Accorinti»

“A distanza di sei mesi dalla pedonalizzazione di Largo Seggiola e nonostante gli impegni presi sia durante un consiglio aperto della IV Circoscrizione sia in sede di tavolo tecnico, l’Amministrazione non è stata in grado di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria, decoro e arredo urbano di cui la zona necessita”. Così i consiglieri Fabrizio Sottile e Maria Fernanda

“Sebbene gli intenti -assolutamente condivisibili- della Giunta Accorinti siano quelli di rendere la città più vivibile e a dimensione d’uomo, perseverare nella mancanza di programmazione appare essere l’errore costante che impedisce la realizzazione di vere isole pedonali, non essendo sufficienti dei semplici archetti per limitare l’accesso al traffico veicolare”.

Secondo i consiglieri Fabrizio Sottile e Maria Fernanda Gervasi “è un peccato che una zona con un grande potenziale dal punto di vista storico, culturale e ricreativo non venga valorizzata; proporre la creazione di un percorso pedonale fra la Chiesa dello Spirito Santo, i portici di Piazza del Popolo, Largo Seggiola, e perché no, il vicino Tirone sembra un qualcosa di irrealizzabile, eppure nelle altre città possibile”.

I consiglieri, pertanto, dopo le già tante interlocuzioni con l’Amministrazione, invitano la stessa da un lato ad eseguire gli interventi primari quali ad esempio potature, installazione di panchine, rimozione panettoni, ripristino della fontana per l’irrigazione delle aiuole e illuminazione, dando così un segnale di presenza ai residenti e ai commercianti che da subito hanno dimostrato un atteggiamento di collaborazione, e dall’altro a proporre un concorso di idee per la riqualificazione di Largo Seggiola, Piazza del Popolo e il sagrato della Chiesa dello Spirito Santo, così come anche richiesto dalle organizzazioni di categoria.