“Laudamo Show Off”, annullato lo spettacolo Patres

Cambio di programma per la rassegna “Laudamo Show Off”. In una nota ufficiale il Teatro Vittorio Emanuele comunica che per motivi tecnici della compagnia Scenari Visibili è stato annullato lo spettacolo Patres di Saverio Tavano con Dario Natale e Gianluca Vetromilo, programmato inizialmente per venerdì 11 maggio. “Il Teatro di Messina – si legge nel documento - esprime il suo rammarico per l’annullamento e, allo stesso tempo, si scusa anche a nome della compagnia Scenari Visibili per il disagio arrecato al pubblico”.