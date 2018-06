Da oggi e per un mese chiuso lo svincolo di Giostra in entrata

Da oggi, per le prossime quattro settimane, lo svincolo di Giostra sarà chiuso in entrata. Un provvedimento necessario per la prosecuzione del varo dell’impalcato metallico del nuovo viadotto Ritiro. Così chi da Giostra e Annunziata vorrà entrare in tangenziale e in autostrada, dovrà necessariamente raggiungere lo svincolo di Boccetta, con forte aggravio sul traffico cittadino, che era migliorato in tutta la zona da cinque anni, cioè proprio da quando era stato aperto il nuovo svincolo.

Lo svincolo di Giostra resterà comunque aperto in uscita, vale a dire che chi si trova in tangenziale provenendo dagli altri svincoli cittadini (Boccetta, Centro, Gazzi, San Filippo e Tremestieri) potrà usufruire dell'uscita aperta lo scorso anno.

Si attende ancora, invece, l'avvio delle opere per l'ultima uscita, mai aperta, quella per chi proviene da Villafranca e potrebbe uscire a Giostra. Il progetto è pronto, basterebbe un mese di lavori, ma si accumulano i ritardi.