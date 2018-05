S. Teresa. Differenziata e bandiera blu deterrenti ai tagli di Stato e Regione

S. TERESA DI RIVA. Esitato favorevolmente in aula, con l’astensione del gruppo di minoranza, il Dup (Documento unico di programmazione) per l’anno 2018 da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Danilo Lo Giudice. Durante i lavori d’aula il primo cittadino, che detiene anche la delega al Bilancio, ha illustrato la proposta, evidenziando come la manovra finanziaria si prefiggesse essenzialmente tre obiettivi: mantenimento e miglioramento dei servizi esistenti; supporto e sostegno alla fasce deboli e disagiate e sviluppo strategico mediante finanziamento di opere pubbliche. Durante il suo intervento il primo cittadino ha evidenziato alcuni dati sintetici di bilancio specificando come al 31 dicembre la liquidità di cassa avesse un saldo positivo di 170mila euro con un avanzo di amministrazione attestato a 6 milioni e 300mila euro e il rispetto di tutti gli indici imposti dal legislatore come elementi virtuosi. "Non sono mancate le difficoltà nell’ottica dei tagli statali e regionali - spiega il sindaco Lo Giudice - che quest’anno andranno ad incidere per oltre 300 mila euro, somme a cui si potrà sopperire grazie agli emendamenti proposti all’assemblea regionale siciliana, dall’on. De Luca che ringrazio per aver introdotto, all’interno del fondo delle autonomie locali, le premialità per i comuni virtuosi che superano il 65% di differenziata (nel 2017 a S. Teresa la media è stata del 75%) e che hanno ottenuto la bandiera blu, elementi che consentiranno di compensare a questi tagli".

Il primo cittadino ha voluto chiarire anche in maniera dettagliata i costi inerenti il piano di intervento dell’Aro per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti specificando che l’aumento dei costi per l’anno 2018 è rappresentato da una serie di voci che rappresentano adempimenti di legge (aggiornamento istat, costi adeguamento personale, spese gestione Ato ed Srr) insieme ad elementi indispensabili che devono essere previsti quali le nuove convenzioni con i consorzi di filiera per migliorare ulteriormente la tipologia di differenziazione dei rifiuti, ma che comunque l’introduzione della tariffazione puntuale dare la possibilità alle famiglie che differenziano sempre meglio di non avere aumenti, premiando i comportamenti virtuosi.

Alla fine del suo intervento parole di elogio per il collegio dei revisori in scadenza a luglio, per averea svolto "in modo ineccepibile in questi anni e con grande professionalità l’attività oltre che ovviamente per l’ufficio ragioneria con in testa il direttore Rosaria Gambadoro insieme alla segretaria Rossana Giorgianni". L'Aula ha poi vagliato i cinque emendamenti proposti dalla minoranza consiliare inerenti per lo più la diminuzione di somme destinate a turismo, sport e spettacolo da destinare a borse di studio, contributi a famiglie disagiate, giochi per bambini con le repliche da parte dei consiglieri del gruppo di maggioranza, i quali hanno confermato che le somme per le finalità prefissate erano state già previste all’interno del bilancio di previsione e che quindi non c’era la necessità di emendare il bilancio, con il classico siparietto in cui ognuno rimane delle proprie idee. Il Consiglio si è concluso con l’approvazione del documento da parte della maggioranza di governo con l'astensione del gruppo di minoranza.