Porto di Tremestieri, primo pagamento all'impresa Ma è ancora fase preliminare

E' stato emesso il primo mandato di pagamento, che per legge segue il concreto avvio dei lavori, per l’impresa che ha iniziato la costruzione del nuovo porto di Tremestieri. Ma siamo ancora nella prima fase del cronoprogramma, che prevede demolizioni, sminamento ed espropri e solo al termine di questa inizierà la realizzazione delle nuove opere. Nel frattempo, si attende ancora dalla Regione il via libera per il maxi dragaggio a sud dell'attuale porto, che servirà ad evitare nuovi insabbiamenti.