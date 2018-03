Lavori in via Nuova panoramica: disagi nella circolazione

“Come da appalto previsto sono cominciati i lavori di rifacimento del manto stradale sulla via Nuova panoramica ma da subito non pochi disagi alla circolazione ed alla viabilità. Infatti da ieri nella zona fra il rifornimento di carburanti Esso ed il complesso residenziale Eden Park si sta procedendo alla scarificatura del manto stradale: Tutto molto bello Ma a quale prezzo per i residenti e coloro che quotidianamente passano da lì con le proprie autovetture per raggiungere il proprio lavoro o accompagnare i propri figli a scuola”

A marcare la questione i consiglieri della V Circoscrizione Franco Laimo (Vice presidente) e Marcello Cannistraci: non pochi disagi per gli automobilisti soprattutto nelle ore cosiddette di punta, che provocano code che si ripercuotono su tutta la circonvallazione.

Gli esponenti di Sicilia Futura evidenziano come sia necessario svolgere questo tipo di lavori nelle ore notturne o quantomeno ad orari non "pesanti" sul traffico veicolare. Il tratto da rifare è ancora lungo, ed i giorni di lavoro saranno diversi, pertanto sarebbe opportuno prendere delle misure cautelative ed "invogliare" gli automobilisti a percorrere la strada della Litoranea, per quanto sia possibile.