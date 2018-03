Lavori di ristrutturazione all’Ex Gil con i fondi del Masterplan

Avviati i lavori di ristrutturazione del Campo di Atletica “Salvatore Santamaria” (Ex Gil) di via Salandra. I lavori finanziati per un importo di 200.000 € con il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina” sono stati affidati alla ditta Fratelli Anastasi di Villafranca Tirrena.

Il progetto prevede il rifacimento della pista a sei corsie e delle pedane con materiale plastico idoneo per le discipline dell’atletica leggera. E’ prevista inoltre la realizzazione, a lato della tribuna, di un’area di circa 150 mq a disposizione degli atleti e dotata di una copertura e adeguata pavimentazione.

I lavori dovranno concludersi entro 40 giorni dalla consegna lavori, ovvero entro il 27 aprile 2018.

“Con questi lavori si avviano una serie di interventi sugli impianti sportivi comunali attesi da anni e che grazie ai finanziamenti ottenuti dal “Masterplan” e dal fondo “Sport e Periferie” consentiranno all’Amministrazione Comunale di ristrutturare e mettere a norma diversi impianti sportivi comunali”. - afferma l’Assessore allo sport Sebastiano Pino.

“ A breve inizieranno anche i lavori per la realizzazione dei 3 campi da Tennis di Villa Dante, la cui gara di appalto è già stata completata” – conclude l’Assessore.