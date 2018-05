Lavoro, precariato, emergenza casa: due sportelli di consulenza

Ogni giovedì presso la sede del Fronte Popolare Autorganizzato SI COBAS Messina via Cesare Battisti n. 191 si terranno:

- sportello legale lavoro - precari e disoccupati dalle 17.00 alle 19.00, in cui si effettueranno consulenze gratuite sulle vertenze per tutti i lavoratori e precari del settore pubblico e privato;

- sportello casa, s.o.s antisfratto e consulenza legale gratuita dalle 16.00 alle 18.00.

L’apertura di questi sportelli di tutela di diritti che vengono costantemente calpestati, ha proprio lo scopo di intraprendere un percorso comune per tutte le realtà autoctone e migranti dei disoccupati, dei senza casa, dei soggetti che subiscono in silenzio gli sfratti a causa della favoletta della crisi , dei lavoratori sempre più sottoposti al ricatto del lavoro in nero o di escamotage usati sotto la spoglia di regolari contratti per nascondere la retribuzione di paghe mortificanti ( i noti e purtroppo raramente denunciati 250 euro mensili rappresentano uno dei tanti casi entrati purtroppo nella norma, corrisposti per massacranti ore di lavoro,) in cui il sostegno reciproco il rifiuto dell’isolamento e delle logiche divisorie della guerra tra poveri diventino costanti dominanti per la costruzione di un vero e proprio coordinamento di lotta autorganizzata.