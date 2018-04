Chiusura Unieuro, la Filcams-Cgil chiede un incontro al prefetto

La Filcams-Cgil di Messina ha chiesto alla Prefettura un incontro sull’annunciata chiusura del punto vendita Unieuro di Messin. L’obiettivo è mettere in campo tutte le soluzioni possibili a salvaguardia di una realtà del tessuto commerciale del territorio e dei posti di lavoro.

Il segretario generale della Filcams Francesco Lucchesi nella nota inviata al prefetto Librizzi ha evidenziato le conseguenze sul piano occupazionale, come l’abbandono del territorio da parte di un grande Gruppo della grande distribuzione sia un ulteriore fatto negativo nella già critica condizione socio economica. “Riteniamo importante l’intervento della Prefettura”, spiega il rappresentante sindacale.

“Abbiamo fortemente contestato la decisione di dismettere l’attività commerciale nella realtà messinese così come nelle altre siciliane – ribadisce il segretario generale della Filcams di Messina - avviando tutte le azioni sindacali a tutela dei lavoratori. Auspichiamo che l’Azienda riveda le proprie decisioni proseguendo a mantenere la propria presenza nel territorio e a garantire ancora occupazione”.

La Filcams sottolinea anche come l’Azienda ha comunicato che vorrebbe continuare ad investire in Sicilia ma non riesce a trovare spazi commerciali idonei.