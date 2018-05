“Le(g)ali Per Volare”: un’aula del gioco e della legalità per i bambini di Villa Lina

In occasione del XXVI anniversario della strage di Capaci, mercoledì 23 maggio, alle ore 10.30, nei locali dell’istituto comprensivo “Villa Lina-Ritiro” (plesso di via torrente San Nicol l’Associazione Bios, in collaborazione con l’istituto comprensivo “Villa Lina-Ritiro” e gli istituti superiori “La Farina-Basile” e “Verona Trento-Majorana” inaugurerà l’aula del gioco e della legalità “Le(g)ali per Volare”, uno spazio affrescato con immagini e frasi che richiamano il concetto di lotta alle mafie e allestito con giochi per bambini.

L’iniziativa è inserita nell’ambito delle attività previste dal progetto “Le(g)ali si può” che mira al supporto e al sostegno dei minori residenti nei quartieri più disagiati della città ed è stata realizzata non solo con l’obiettivo di dedicare un gesto concreto a chi ha sacrificato la sua vita contro la mafia, ma anche allo scopo di donare uno spazio “ludico-educativo” a chi ha più bisogno di crescere sapendo di non essere stato abbandonato dalle istituzioni e dallo Stato.