Camion in fiamme sulla A-18, traffico paralizzato in direzione Messina

LETOJANNI. Un camion in fiamme nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, ha paralizzato il traffico sulla A-18, all’altezza dell’abitato di Letojanni. Il mezzo procedeva in direzione Messina. Il denso fumo ha impedito alle auto di procedere. Si è formata una lunga coda dalla galleria Parrino sino alla ormai famigerata frana. Per spegnere il rogo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Letojanni. Le cause dell’incendio del mezzo sono al vaglio della Polizia stradale. Non si esclude l’ipotesi del surriscaldamento del motore.