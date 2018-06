L'appello al sindaco delle associazioni dei familiari con disabilità e autismo

Concluso il lungo estenuante periodo di campagna elettorale, auspichiamo che finalmente, serenamente si possa riprendere il dibattito sugli importanti adempimenti, che ha di fronte la nuova Amministrazione Comunale. Salutiamo il neo Sindaco di Messina, Avv. Cateno De Luca e tutto il Consiglio Comunale augurando loro buon lavoro. Ma ancor prima di entrare nel merito delle problematiche che ci riguardano, quali Associazioni Familiari che si occupano di Autismo e Disabilità, vogliamo mettere in evidenza come la pre-condizione per poter iniziare con chiarezza e senza secondi fini il lavoro che attende la nuova Amministrazione e il nuovo Consiglio Comunale, sia quella di accantonare i toni esacerbati, con livelli a volte molto aspri, che hanno caratterizzato la campagna elettorale, soprattutto nell'ultima fase. Conseguentemente che si passi dal “contro” oppositivo, al “per” propositivo e dialogante, da parte di tutti . Facendo riferimento ai contenuti della “Lettera aperta”, che è già stata oggetto di confronto con tutti i candidati a Sindaco durante la campagna elettorale, ricordiamo quanta poca attenzione sia stata riservata al tema della Disabilità.

Ribadiamo ancora una volta come al Sindaco, la massima autorità in campo socio-sanitario , compete coordinare, controllare, condurre ad unità le varie iniziative in questo grande e strategico settore. Vanno superate tutte le divisioni e le contrapposizioni che in passato hanno impedito la piena fruibilità dei Servizi esistenti da parte dei cittadini, nonché la realizzazione di nuovi. Tale unità è ancor più irrinunciabile, se deve essere spesa nei confronti del Governo Regionale per attrarre i fondi necessari alla realizzare degli interventi previsti dalla Legislazione vigente e fino ad oggi venuti a mancare nella nostra città, proprio a causa di una presenza insufficiente e disorganica. Chiediamo, pertanto, al Sindaco di riprendere la discussione là dove si era interrotta e di volerci ricevere nelle prossime settimane . Di seguito vogliamo riassumere brevemente, solo nelle linee generali, le nostre priorità : -Censimento, non più prorogabile, delle persone con disabilità nel territorio messinese

-O.d.g. approvato in data 4 Aprile scorso dal Consiglio Comunale in materia di Autismo, che impegna il Sindaco ad agire nei confronti dell'ASP e del Governo Regionale per la realizzazione di importanti Servizi nella nostra città.

-Delibera del Consiglio Comunale del 23 Aprile scorso che istituisce la figura del Garante per le persone con disabilità

-Legge finanziaria Regionale del 30 Aprile scorso, in materia di disabilità. (Si attendono i Decreti attuativi). Si ribadisce il ruolo primario della Deputazione regionale messinese.

-Riordino del comparto riguardante l'Assistenza alla Autonomia e alla Comunicazione

Quelli che abbiamo enunciato sono solo una parte esigua degli obiettivi su cui lavorare. Pertanto, a causa della gravosità degli impegni che avrà di fronte, chiediamo al Sindaco che assegni una delega specifica per la Disabilità, come è stato fatto a livello nazionale.

Occorre iniziare questa nuova fase della vita politica della nostra città riprendendo il lavoro intrapreso in tale settore dalla precedente Amministrazione Comunale. Non si comincia mai daccapo ! Si intraprenda un nuovo cammino con umiltà, utilizzando il contributo di tutti i partiti presenti nel Consiglio. In tale logica inclusiva, vogliamo sottolineare che c'è spazio anche per quelle forze politiche che non sono rappresentate nel Consiglio Comunale, a causa della legge elettorale penalizzante, per tutte quelle iniziative che si potranno svolgere al di fuori del “Palazzo” e per quanto può essere di stimolo a fare bene. Questo spirito collaborativo, fra l’altro, è stato evocato dal neo-Sindaco nelle sue dichiarazioni, appena eletto. Occorre riconquistare il territorio, i quartieri, le periferie e inventare un modo nuovo di far politica, che faccia coinvolgere maggiormente i cittadini, sottraendoli al degrado e facilitandone la partecipazione al processo decisionale. Occorre riscoprire tutto l'amore per questa città mettendoci tutto l'impegno e la passione necessaria, superando ogni spirito di rivalsa e ogni risentimento. Il nostro Appello è rivolto anche a quelle famiglie, singolarmente o costituite in associazione, impegnate a soccorrere le persone con disabilità, per invitarle a far fronte comune, al fine di stimolare una loro partecipazione più attiva, volta a favorire la realizzazione delle progettualità che ci riguardano.

Il Coordinatore del Tavolo Tecnico Autismo Dott. Giuseppe Currò