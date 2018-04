Il grazie di due pazienti all'Istituto Ortopedico di Ganzirri

«Vi scriviamo spinte da un sincero e profondo sentimento di gratitudine. In un momento storico in cui troppo spesso si sente parlare di malasanità in Italia, abbiamo potuto constatare l’elevato livello di competenze professionali della struttura che ci ha “ospitato”.

Siamo due Signore “diversamente giovani” di Monforte Marina ME e di Troina che il 9 Marzo sono state operate all’anca dalla splendida equipe del Dott. Rinciari, medici esperti e competenti, che con una pacca fraterna sulla spalla, ci hanno rassicurato, facendoci sentire soprattutto il calore umano, in una vicissitudine così delicata per la vita di ognuno di noi.

Le capacità professionali tecnico – chirurgiche di altissimo livello, la facile accessibilità ai rapporti con il personale medico, prima, durante e dopo l’intervento, la disponibilità costante nel fornire spiegazioni a noi ed ai nostri familiari, rendono questa unità un fiore all’occhiello della sanità siciliana.

E permetteteci di continuare facendo un ulteriore ringraziamento a tutti gli infermieri, fisioterapisti, inservienti che subito dopo, e nei giorni a seguire, sia nel reparto di degenza Protesi, e sia al Primo Piano ,nell’unità di Riabilitazione, ci hanno trattato come persone di famiglia, non come semplici numeri di un reparto, ci hanno supportato con pazienza, rimproverandoci anche quando lo meritavamo, ma sempre con il sorriso sulle labbra. Abbiamo conosciuto persone perbene, che mettono il cuore in quello che fanno, senza far mai pesare la stanchezza e i mille problemi che tutti noi, recandoci a lavoro, lasciamo a casa.

Maria Tomaselli e Tanina Allegra