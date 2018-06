Incontra il poliziotto che ha arrestato chi lo ha investito in corso Cavour

Stavano attraversando sulle strisce pedonali il Corso Cavour quando, lo scorso 11 marzo, intorno a mezzogiorno, un’auto a folle velocità li ha travolti (VEDI QUI).. L'uomo, in particolare, il 40enne notaio Danilo Marino, era in condizioni serissime. Dopo una lunga degenza in ospedale, ora si è riabilitato. La compagna, invece, se l'è cavata con 30 giorni di cure.

Il pirata della strada è stato preso grazie all'intervento dell'assistente capo di Polizia, Raffaele Stellario, che, dopo aver chiesto l'intervento dei sanitari e dei colleghi delle volanti della Questura, lo ha inseguito e arrestato dopo una breve colluttazione.

Sono passati più di tre mesi da quel giorno. Ieri il questore Mario Finocchiaro ha voluto incontrare e stringere la mano al valoroso poliziotto e ai due messinesi scampati miracolosamente a una potenziale tragedia.