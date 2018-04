Lino Santoro nominato referente della categoria “Giovani” di Confartigianato

Il consiglio direttivo di Confartigianato Messina ha conferito la delega per la rappresentanza della categoria giovani imprenditori della Confederazione, a Lino Santoro. Il noto imprenditore messinese assume così la prestigiosa carica di referente del sodalizio che raggruppa i giovani imprenditori della provincia di Messina aderenti all’associazione datoriale. La nomina è stata ufficializzata ieri mattina alla presenza dei dirigenti di Confartigianato Francesco Giancola ed Alessandro Allegra, “Ringrazio Confartigianato Messina – afferma Santoro – per avermi dato fiducia e riconosciuto nella mia persona un punto di riferimento dei giovani imprenditori, sulla base dell’esperienza maturata. Da giorni siamo al lavoro per offrire ai nostri associati tutti gli strumenti necessari per fare impresa e soprattutto per attingere ai finanziamenti come ‘Resto al Sud’. In questo l’associazione che mi pregio di rappresentare è leader a Messina nell’offrire l’assistenza richiesta. Basti pensare che al momento evadiamo oltre venti pratiche al mese per finanziamenti. Ma non ci limitiamo solo a questo. Offriamo anche assistenza per finanziamenti europei previsti per le start-up. Da rappresentante dei giovani imprenditori di Confartigianato Messina, come primo obiettivo porrò tutte le azioni possibili per sfruttare l’opportunità del crocierismo. Duole dirlo, ma l’amministrazione comunale è stata carente e per questo motivo proporremo alla nuova giunta un modello di sviluppo che possa generare economia in una città come Messina che sta segnando decisamente il passo. Confartigianato è un’associazione snella e autorevole e per questo motivo ho sposato in prima persona un progetto serio che sono certo porterà risultati positivi per i nostri associati attraverso le dovute interlocuzioni nell’interesse di tutti e non dei singoli. Per quanto riguarda, infine, il centro commerciale, dove vi sono numerose aziende di giovani imprenditori, mi farò promotore presso le autorità competenti affinché vi sia una costante presenza delle forze dell’ordine. Purtroppo gli episodi verificatisi nelle ultime settimane, allontanano le persone dai negozi”.