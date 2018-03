Liquami sul torrente Trapani, ma dopo mesi nessun intervento dall'Amam

Dopo aver più volte formalmente richiesto e sollecitato gli interventi di ripristino di una fognatura sul Torrente Trapani alto,da cui sgorgano liquami ininterrottamente, il presidente della IV circoscrizione Francesco Palano Quero vuole mettere in luce l'inadempienza dell'AMAM che non ha ancora predisposto il necessario intervento risolutivo, considerato che il guasto è gravemente lesivo della salute e dell'igiene pubblica.

«I residenti della zona sono ormai esausti, poichè tale insopportabile disagio perdura dalle festività natalizie. Il clamoroso ritardo che ne sta derivando, sempre inaccettabile, è dovuto ai conflitti di competenza che si verificano troppo spesso relativamente a questa tipologia di interventi, ai continui scaricabarile tra dipartimenti comunali e Amam.

Una cosa è certa: i cittadini non possono più attendere».