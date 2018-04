Aggressione al semaforo. Trauma cranico e 13 punti di sutura per un uomo

Era scattato il verde ma l'automobilista davanti non era partito. Quello dietro l'ha insultato ma non si aspettava di trovarselo faccia a faccia, con in mano un blocca pedali, usato per colpirlo più volte, prima al fianco e poi in testa, provocandogli un trauma cranico e una ferita suturata con tredici punti al pronto soccorso del vicino ospedale Piemonte.

Le volanti hanno bloccato e identificato l'aggressore.