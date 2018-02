Rissa in un ristorante di Ficarra. Tre arresti

Hanno iniziato a litigare all'interno di un ristorante, a Ficarra, e sono stati allontanati dal titolare. Ma hanno continuato anche fuori, dopo aver abusato di sostanze alcoliche, procurandosi lesioni a vicenda, anche se lievi. I carabinieri sono intervenuti a fermare in flagranza L. G., 28enne pattese, M. F. T., 31enne messinese, e M. P., 37enne messinese, per rissa in concorso e lesioni aggravate.

In particolare il 28enne ha anche tentato di investire gli altri, procurando lesioni alle gambe alla madre di uno dei due.

Dopo il rito direttissimo, per i tre è stato disposto l'obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza.