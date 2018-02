Lorella Cuccarini incontra il pubblico del Vittorio Emanuele

Il Teatro di Messina, in occasione del debutto del musical La Regina di ghiaccio, ripropone l’appuntamento con i protagonisti del palcoscenico con l’obiettivo di attivare il dialogo tra artisti, studenti, critici e spettatori. In programma sabato 24 febbraio (ore 18) nella Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele, l’incontro con la compagnia dello spettacolo diretto da Maurizio Colombi. All’evento, oltre al presidente dell’Ente Luciano Fiorino e al direttore artistico della sezione Musica Matteo Pappalardo, prenderà parte anche l’attrice Lorella Cuccarini.

L’iniziativa, diretta in particolare agli studenti universitari, rientra nell’ambito della convenzione tra l’Università e l’Ente Teatro, che offre tra l’altro a studenti e dipendenti la possibilità di acquistare i tagliandi di ingresso al “Vittorio Emanuele” a prezzi particolarmente vantaggiosi. Lo spettacolo, in scena dal 23 al 25 febbraio al Vittorio Emanuele di Messina, ripropone in forma di musical la Turandot di Giacomo Puccini. Non sarà consentito l’uso di telecamere se non preventivamente autorizzato.