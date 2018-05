L"Oriental Styles" si fa onore ai campionati WUMA/WFKSU di Palermo

Si è svolta nella giornata di domenica, al “Palamangano” di Palermo, l’ultima tappa del Campionato Italiano Congiunto WUMA Italia - WFKSU Italia 2018 di arti Marziali e Sport da Combattimento. Manifestazione dall'alto tasso tecnico utile per decretare i Campioni Italiani Assoluti di categoria e valida inoltre per la selezione e qualificazione della Nazionale Italiana WUMA - WFKSU che parteciperà ai Mondiali in programma a Worcester ( Inghilterra ) il 5-6-7 Ottobre 2018.

In rappresentanza per la WFKSU Italia ecco gtravare gli atleti pelopritanioì Maimone Elisabetta e Galletta Davide entrambi della ASD Oriental Styles di Messina del Maestro Carmelo Romano. I due, che i sono cimentati nelle discipline come i Kata Tradizionali ( Mani Nude ) , Kata Kobudo ( con Armi ), Karate Point, Semi Contact, Kick Light e Team Self Defence hanno ben figurato portanto a casa importanti risultati.

Alla fine della competizione Maimone Elisabetta ha portato a casa 5 Medaglie d’oro ed 1 d’argento mentre Galletta Davide ha ottenuto 2 Medaglie d’oro e 5 d’argento. Un plauso dal maestro Romano Carmelo agli atleti per il loro impegno ed i risultati ottenuti ed alle rispettive famiglie per il sostegno e la disponibilità.