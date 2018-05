A Piazza Duomo oggi l'iniziativa dell'Airc: le azalee della ricerca

Tornano le azalee della ricerca in occasione della Giornata della mamma.

“Contro il cancro io ci sono”: è la frase simbolo che anche quest’anno legherà con un’ideale filo rosso 3600 piazze italiane dove, in occasione della festa della mamma, oggi saranno distribuite da 20mila volontari dell’Airc (Associazione italiana per la ricerca contro il cancro) le azalee della ricerca, fiori che da trentuno anni contribuiscono a finanziare i migliori progetti per la prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori femminili.

L’iniziativa come sempre organizzata e promossa a Messina dal consigliere nazionale dell’associazione, Cav. Del Lav. Olga Mondello Franza si svolgerà a piazza Duomo.

Un regalo davvero speciale per festeggiare la mamma. Un gesto concreto per la salute delle donne e per aiutare i ricercatori a rendere il cancro sempre più curabile. Per tutto il giorno sarà possibile acquistare un'azalea e contribuire così alla ricerca.