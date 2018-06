Luciano Ligabue a Taormina per i Nastri d’Argento

Anche Luciano Ligabue salirà sul palco dei Nastri d’Argento di Taormina nella serata di sabato 30 giugno. Un grande ritorno nel nome del cinema in una stagione che ha siglato con successo la sua terza regia, a vent’anni di distanza da Radiofreccia. Ligabue, che per Made in Italy ha ricevuto tre candidature (Soggetto, Fotografia, Montaggio) oltre a quella per la Musica - che ha ispirato l’idea del film - è tra i vincitori di questa 72esima edizione.

La cerimonia per la consegna dei premi si svolgerà ancora una volta al Teatro Antico di Taormina. Anticipata da uno speciale su Rai Movie, che concluderà la stagione di Movie Mag, la serata, a cura del SNGCI, sarà poi trasmessa in differita e in seconda serata su Rai1 e nel mondo grazie a Rai Italia.