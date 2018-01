Lungomare di S. Margherita: nuova segnalazione di Fareverde

Piero Gatto e Liana Cannata, responsabili locali Fareverde Messina segnalano ancora una volta al prefetto, al sindaco ed ai vigili del fuoco la grave situzione del lungomare di Santa Margherita: “Ci risiamo! Qualche giorno fa avevamo già segnalato la pericolosa situazione del lungomare di S. Margherita non solo non è stato fatto nessun intervento per la messa in sicurezza del tratto interessato, ma con le ultime raffiche di vento anche il semaforo si è pericolosamente spostato, e si sono aggiunti altri alberi che il vento ha sradicato e che qualcuno ha pensato bene di accantonare sul lungomare. Speriamo solo che le autorità competenti si attivino per porre rimedio a questa situazione”.