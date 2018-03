È morto l'ing. Galatà. Ha realizzato gli acquedotti messinesi e fondato l'Amam

Ha lavorato per 46 anni quale tecnico dirigente e poi direttore dell'Acquedotto municipale di Messina e direttore dell'Amam, da lui costituita. E' morto, all'età di 87 anni, l'ing. Domenico Galatà, conosciuto in città per aver realizzato i due acquedotti principali per la città di Messina, il Fiumefreddo e l'Alcantara, il primo è la fonte principale che fornisce 1.000 litri di acqua al secondo, il secondo è ancora in fase di riparazione dopo un guasto di otto anni fa e può portare altri 400 litri al secondo. Ha anche realizzato la nuova rete idrica interna della città, che è servita da un impianto di automazione unico nel meridione per le sue peculiari caratteristiche.

Di madre padovana e padre reggino, l'ing. Galatà è nato a Messina e si è laureato al Politecnico di Torino nel 1953 in Ingegneria Idraulica. Oltre che a Messina, ha operato anche come assistente governativo per il servizio Dighe del Ministero dei Lavori Pubblici e ad Aosta per la costruzione della grande Diga di Beauregard in Valgrisanche.