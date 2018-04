La burocrazia di Palazzo Zanca ingolfa gli stipendi di Atm e Messinambiente

Gli stipendi Atm dovevano essere pagati entro il 5 aprile, tra poco arriva anche l'ultima data utile per quelli di Messinambiente, ma da Palazzo Zanca nessuna notizia sui quasi mille stipendi dei dipendenti delle due grandi partecipate comunali.

«Non è la prima volta che mettiamo in evidenza l'inefficienza e la lentezza della macchina burocratica comunale - dichiarano Michele Barresi e Letterio D'Amico segretari di Uiltrasporti e Fit Cisl - che da tempo provocano criticità e disagi economici e organizzativi alle società partecipate, specialmente nel saldo degli stipendi per oltre mille dipendenti sul territorio comunale delle aziende di trasporto e di raccolta rifiuti. Ad oggi non abbiamo notizie degli stipendi di Atm che dovevano essere saldati entro il 5 aprile, spiegano Barresi e D'Amico, e da quanto ci risulta per l'ennesima volta i mandati di pagamento si sono "smarriti" tra i corridoi di palazzo Zanca nelle solite stucchevoli pastoie burocratiche del Dipartimento Mobilità.

Anche sul fronte dell'altra partecipata, Messinambiente, Cisl Uil e Fiadel hanno inoltrato una nota lamentando che ad oggi non si ha certezza se il Comune abbia predisposto il mandato di pagamento per poter corrispondere gli stipendi della mensilità di marzo 2018, visto che la scadenza contrattuale è imminente. Tra l’altro, essendo la prima corresponsione retributiva dei dipendenti della Messinambiente in comando, è opportuno non causare ritardi che possano creare ulteriori criticità in un ambiente già surriscaldato dagli eventi degli ultimi mesi.

L'amministrazione comunale - concludono i sindacalisti - prenda i provvedimenti del caso per evitare che gli indiscutibili sacrifici che i lavoratori delle partecipate stanno facendo per rilanciare e garantire i servizi essenziali della città vengano vanificati dalla cronica inefficienza della macchina burocratica».