La mafia dei Nebrodi: l'Unione degli Studenti di Messina a confronto con Antoci

Unione degli Studenti Messina, sindacato di studenti medi, e Studenti Indipendenti UniMe, collettivo dell’Università di Messina, invitano la componente studentesca, superiore ed universitaria, e tutta la cittadinanza a partecipare all’evento di approfondimento sulla mafia dei Nebrodi, incentrato su come essa gestisca traffici criminosi nella nostra provincia e nell’area del Parco Regionale dei Nebrodi. I relatori saranno Giuseppe Antoci, da poco più di un mese EX Presidente del Parco Regionale dei Nebrodi, ed il giornalista della Gazzetta del Sud, Nuccio Anselmo; l’evento avrà luogo giorno Lunedì 19 Marzo alle ore 9:00 nel Salone delle Bandiere al Comune di Messina.

La volontà di costruire un incontro del genere sorge innanzitutto dai recenti ed oscuri fatti che hanno scosso la comunità civile messinese e non solo: a pochi giorni dalle elezioni, infatti, sono stati trovati senza vita due poliziotti, Rino Todaro e Tiziano Granata, uomini dalle spiccate qualità investigative, facenti parte della scorta di Antoci, assegnatagli a seguito delle minacce ricevute per l’introduzione del cosiddetto Protocollo Antoci. Le morti di due colonne portanti di quello che è stato chiamato il “pool dei vegetariani”, un giorno l’uno dall’altro, possono sicuramente essere un caso sfortunato, ma occorre prima, attraverso l’attività investigativa della magistrato, escludere ogni possibile ipotesi di omicidio.

Tuttavia crediamo sia sicuramente questo il momento giusto per parlare di un’attività criminale che gestisce miliardi nel nostro territorio, che sfrutta territori e vessa onesti imprenditori; lo faremo con un uomo, Giuseppe Antoci, che ha una storia che parla da sé: nominato Presidente del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta in Sicilia (circa 86mila ettari), ha introdotto il c.d. "Protocollo legalità" che impone la presentazione del certificato antimafia a tutti coloro vogliano prendere in affitto i terreni dell'area, allargandolo poi nel settembre 2016 a tutte le aree protette siciliane. Oggi il protocollo è stato recepito nel nuovo codice Antimafia ed è dunque valido per tutta la penisola. il 18 Maggio 2016 Antoci subisce un attentato nella strada che collega San Fratello e Cesarò, nel messinese: decine e decine di colpi vengono sparati contro l'auto blindata di Antoci e della scorta che ne escono illesi solo grazie alla prontezza dei carabinieri e alla blindatura del mezzo. Nonostante gli evidenti meriti nella gestione del Parco, Giuseppe Antoci il 14 Febbraio è stato rimosso dall’incarico di Presidente del Parco dal Presidente Musumeci che non ha, ad oggi, rilasciato dichiarazioni sul caso.

All’incontro parteciperanno gli Istituti Superiori Nautico e Maurolico, la Consulta degli Studenti ed il collettivo DonnArchè.