S. Teresa. Vento scoperchia una tettoia al quarto piano: danneggiata auto

S. TERESA DI RIVA. Solo il fato ha evitato la tragedia in via “Graziella Campagna”, la strada che conduce ai complessi edilizi “Moira Massarenti”. Un forte boato ha accompagnato intorno alle 8 lo scoperchiamento di una tettoia, in una abitazione al quarto piano di una palazzina. I pezzi sono finiti sull’asfalto dopo aver distrutto anche la ringhiera di un balcone che si affaccia sulla via perpendicolare alla Statale 114. Un’auto, una Citroen C3, mostra i segni di notevoli danni: fiancata divelta e vetri in frantumi. Sul posto sono giunti i vigili urbani ed i funzionari dell’ufficio tecnico, i quali hanno immediatamente chiamato una ditta per la rimozione del materiale.