Temporale di stanotte. Allagamenti in zona nord, guasto alla cabina Cairoli

Oltre cento millimetri d'acqua in poche ore. Stanotte la città è stata colpita da forti temporali, che hanno creato disagi in centro città ma soprattutto nella zona nord, da Sant'Agata a Torre Faro, dove si sono verificati allagamenti e le macchine parcheggiate sono state trascinate dalla furia delle acque fin sulla spiaggia. Alla fine non si sono verificati grossi danni, ma i residenti sono stati impegnati a ripulire le strade dai detriti portati dalla corrente.

Per qualche ora è andata via anche la luce ed è rimasta fuori servizio la cabina Cairoli. Il sopralluogo effettuato dalle squadre di Pubblica Illuminazione ha accertato, al momento, un guasto sull'alimentazione elettrica della cabina, prontamente segnalato alla E-Distribuzione s.p.a., titolare del servizio di gestione della rete elettrica. Sono attualmente in corso verifiche sugli impianti comunali.

Il video della pioggia di stanotte a Sant'Agata tratto dalla pagina facebook del consigliere della VI circoscrizione, Massimo Costanzo.