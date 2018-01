Vento abbatte cartellone pubblicItario: tragedia sfiorata a S. Teresa di Riva

S. TERESA DI RIVA. “Poteva essere una tragedia”. Enzo Leo e Stefania Saglimbeni, titolari di una rinomata rosticceria alla periferia sud di S. Teresa stavano per attraversare ieri a tarda sera la bretella che collega la Statale 114 al lungomare di S. Teresa di Riva quando il forte vento ha abbattuto un cartellone pubblicitario in ferro 6x3 facendolo finire sulla corsia sud, monte-mare. Sono stati loro a chiamare immediatamente gli amministratori comunali. Sul luogo sono giunti gli assessori Gianmarco Lombardo e Domenico Trimarchi. Poco dopo sono giunti i vigili urbani, al comando del capitano Diego Mangiò, i quali hanno dirottato il transito in piazza Stracuzzi (ex piazza Mercato). La viabilità è stata ripristinata dopo la mezzanotte, dopo che il cartellone pubblicitario in ferro è stato rimosso. Disagi si sono registrati anche in altre vie, dove il vento ha trascinato sulla sede stradale diversi contenitori con i rifiuti differenziati. In autostrada segnalati in più punti detriti e rami trascinati dalla furia del vento, le cui raffiche avrebbero raggiunti i 100 chilometri orari.