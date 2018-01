Il Mandanici applaude Massimo Ranieri, maschera romantica

Un teatro “innamorato” ha accolto Massimo Ranieri. E fin dalle prime battute, fin dalle prime note, l’amore è pienamente corrisposto. Il 2018 si apre con il successo di Sogno e son desto … in viaggio al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, con un sold out ch’è fatto non solo di grandi numeri ma anche di tanta, emozionata partecipazione.

Spaziando da un genere all’altro, raccontando aneddoti, cambiando mille volte “maschera”, chiacchierando con il pubblico, Ranieri porta, nello show che ha ideato e scritto con Gualtiero Peirce, tutto il suo talento e la sua esperienza, inanellando stralci di classici, compreso Shakespeare, alla tradizione della musica e del teatro napoletano, al repertorio del cantautorato italiano d’autore.

In scena con Max Rosati (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica), Ranieri cavalca decenni e disvela sensibilità mentre in platea gli applausi sono un continuo crescendo (e l’intera sala canta in coro più e più volte).