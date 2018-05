Itala. Al via "Vinitala", obiettivo rilancio del territorio

ITALA. L' Ascd Itala, al fine di valorizzare ed incentivare la tradizione vitivinicola del territorio, ormai in ombra da decenni, ha organizzato la prima edizione del "Vinitala". “Uno degli obiettivi principali della manifestazione – spiegano gli organizzatori - è quello di riprendere e recuperare uno dei doni di cui madre natura ci ha voluto omaggiare, il vino”. Il "Vinitala" sarà una delle tante iniziative che l'Associazione ha in cantiere per contribuire al rilancio del territorio. “In particolare – proseguono gli organizzatori - con questa manifestazione vogliamo rilanciare la produzione del vino Mamertino, visto che il nostro territorio è stato inserito nel disciplinare di produzione, grazie agli studi e le ricerche del compianto professore Michele Sciacca, già sindaco di Itala e docente di Cooperazione agricola all’Università degli Studi Di Messina.

La manifestazione “Vinitala” è in programma oggi (sabato) a partire dalle 19 e domani, dalla stessa ora, in piazza De Gasperi ad Itala Marina. Prevista degustazione di vini locali abbinata all’assaggio di cibo della tradizione. Domenica alle 21 focus sulla tradizione vitivinicola del territorio e presentazione dei vini in degustazione. A seguire, esibizione della Compagnia siciliana di musici e cantori.