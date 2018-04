Primavera Culturale, proseguono gli eventi. Il 25 aprile nel borgo di Gesso

Ancora tante le manifestazioni in programma nell'ambito della kermesse di eventi di "Primavera Culturale". L'ambizioso progetto, che mira a riunire il territorio sotto l'insegna della tradizione e delle bellezze nostrane, è stato inaugurato lo scorso 21 aprile e si concluderà il 29 di questo mese.

Questa mattina alle 10.00 si è svolto a Monforte San Giorgio lo "Zero Tour", la mostra di veicoli elettrici a cura di "Newtron Italia". Previsto invece, per le 17.00 presso il centro diurno per anziani di Villafranca Tirrena, il workshop "Lavorazione dei grani antichi" a cura della "Faps Sicilia". Contemporaneamente, sempre alle 17.00 ma presso il comune di Saponara, si terranno delle visite guidate alla riscoperta della Chiesa Madre e della Rettoria dell'Immacolata.

A conclusione della giornata, alle 18.00 presso la sala musicale della Banda "Città di Spadafora", sarà proposto il concerto della banda giovanile spadaforese.

il 25 aprile della "Primavera Culturale" sarà invece interamente dedicato al borgo di Gesso, nel quale dalle 10.30 saranno proposte diverse visite guidate alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche del casale peloritano. Di seguito il programma completo della giornata:

Ore 10:30 - Visita guidata alla Chiesa di sant’Antonio Abate, santo patrono del villaggio

Ore 11:30 - Percorso storico monumentale, visita alla chiesa di San Francesco di Paola, alla chiesa dell’Immacolata e all’antico palmento “Ninu Gnaziu”

Ore 11:30 - Passeggiata lungo la Via delle bianche fatiche di Gesso percorso guidato alle antiche Pirrere (Cave), Caccare (Fornaci) e Mulini

Ore 12:30 - Scorci panoramici, dai Peloritani all’Etna, dalle Isole Eolie a Capo Milazzo e oltre, tra muri di pietra e paesaggi sapientemente modellati dall’uomo

Ore 13:00 - Pranzo all’aperto nello spazio a verde sede A.T.S. “Rinascita Gesso” (ex caserma dei carabinieri), degustazione enogastronomica.

Ore 15:30 - Visita guidata al Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritan (a cura di Mario Sarica, curatore scientifico del Museo, con la partecipazione del poeta popolare Pippo Bonaccorso e del suonatore d’organetto Paolo Scaltrito)

Ore 16:30 - Esibizione dei Pelorias Ensemble gruppo composto dai musicisti Rosario Altadonna, aerofoni pastorali e canto; Antonio Scordino, tamburello; Franco Venuto, fisarmonica; Antonio Visalli, zampogna e oboe popolare.