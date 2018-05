Bodybuilding. La messinese Veronica Vita è campionessa regionale

Ex cestista, specialista di scienze cognitive, mental coach e istruttrice di functional training Veronica Vita (messinese), nel fine settimana appena trascorso presso il "PalaLobello" di Siracusa si è laureata campionessa regionale di body building nella categoria model (oltre 163 cm). L'evento è stato organizzato dall'ICS, una nuova federazione che nasce con lo scopo di promuovere proprio questa disciplina.

Per quanto concerne il body building, che prevede la costruzione del corpo, l'atleta peloritana fa sapere che è "una disciplina non per tutti poichè richiede tanta forza mentale e resistenza, capacità che servono per la costruzione appunto del corpo. Spesso negli allenamenti è proprio la testa che conta poichè, un muscolo, lo si allena sentendolo, attraverso proprio la concentrazione che l'atleta mette nell'allenare il suo corpo".

L'atleta ha conseguito questo importante risultato al suo secondo anno di agonismo grazie anche al lavoro dei preparatori Giusj Abbate e Gianluca Grillo e afferma "Per me è stata una grande prova, ho tanto da fare poichè in questa disciplina non bisogna mai sentirsi arrivati ed è questa anche la chiave di volta per poter fare sempre entrando in competizione prima con se stessi poi con gli altri".