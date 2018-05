Presentato all'Ars il Campionato Italiano di Twirling

"Sarà un grande progetto di valenza sociale". E' con queste caratteristiche che è stato presentato, prssso la sala stampa dell'Ars, il programmna del Campionato Italiano di Twirling che andrà di scena il prossimo fine settimana a Santo Stefano di Camastra. L'iniziativa è stata voluta dal Comitato Regione Sicilia e nasce da una idea geniale del consigliere regionale Pietro Volo della Federazione Italiana Twirling, e cioè quello di allargare i confini della mera attività sportiva e far vedere che la Sicilia offre opportunità territoriali, ma offre anche opportunità di sensibilità e solidarietà. Una di queste è rappresentata nel volere dedicare questa finale alla piccola Federica Calà, una bambina affetta da Smard1, che ha voluto mettersi a disposizione per donare, una ragazzina straordinaria che avrebbe bisogno di ricevere ma che invece ci insegna quanto è bello è giusto donare.

La conferenza è stata aperta da Rosy Gibilisco, Presidente del Comitato Regionale Sicilia della F.I.Tw, la quale ha ricordato che dopo ben 11 anni, il campionato italiano ritorna in Sicilia. Una Sicilia che in quest’ultimo periodo ha fatto passi da gigante infatti oggi vanta 28 società e circa 800 atlete tesserate, ma che può vantare anche una campionessa internazionale come Martina Arsì.



Molto dettagliato e puntuale è stato l’intervento del consigliere nazionale dr. Leonardo russo il quale ha evidenziato le difficoltà nel confrontarsi con un nord ben strutturato, dove i servizi funzionano alla perfezione, dove tutto sembra abbastanza semplice, noi però, continua il consigliere Russo, abbiamo compensato con l’abnegazione, con la forza di volontà, la disponibilità. Disponibilità avuta fin da subito dal sindaco di Santo Stefano di Camastra Francesco Re, a cui va il nostro più sincero ringraziamento, che fin da subito ha accettato la sfida ospitando e mettendo a disposizione degli organizzatoti sia risorse economiche che strutturali.



Il Presidente regionale del CONI, Sergio D'Antoni, ha fatto invece i complimento alla macchina organizzativa, che ha sopperito alle lacune che ha la Sicilia sia nella viabilità che nelle strutture e, allo stesso tempo, ha voluto evidenziare come le potenzialità dello sport e le combinazioni sport turismo sono enormi, organizzare degli brand Sicilia come attrazione dello sport perché la Sicilia ha tutte le caratteristiche. Infine ha chiesto di far capire ai nostri interlocutori che se si concentrassero più sullo sport e meno su chiacchiere inutili ci guadagnerebbero tutti.



Apprezzamenti di gratitudine sono arrivati anche dal Sindaco di S. Stefano di Camastra Francesco Re al Comitato Regionale Sicilia della F.I.Tw, al CONI e tutti quelli che hanno fortemente voluto che questa bella iniziativa di valenza nazionale venisse realizzata a Santo Stefano di Camastra, per noi quest’evento rappresenta una grande occasione per poter portare alla ribalta le belle uniche e impareggiabili bellezze di un territorio straordinario come il nostro. Io penso che lo sport mai come in questa occasione rappresenti un momento di aggregazione.



infine il produttore Alfredo Lo Faro, chiamato a curare la parte artistica di questo evento, ha spiegato che questa manifestazione deve lanciare un messaggio chiaro, ed è quello di far vedere le bellezze e le eccellenze della Sicilia, vogliamo spogliarci delle negatività che molto spesso fanno vedere i media. Vogliamo raccontare una Sicilia positiva che attraverso la musica ha generato un ambasciatore dell’ONU, infatti il celebre chitarrista Francesco Buzzurro sarà presente allo spettacolo “Culture of the Exellence”, accompagnato dal 4 volte campione del mondo di Fisarmonica Pietro Adragna e il famoso clarinettista Nicola Giammarinaro., tutti artisti siciliani che il mondo ci invidia. Madrina dell’evento è la tre volte campionessa di Para Powerlifting Roberta Macrì, che accenderà il tripode e darà il via alla manifestazione.