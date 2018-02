Giammoro, via al rattoppo delle buche nella zona industriale

Saranno rimosse le buche sul manto stradale lungo l’asse viario di Giammoro-Milazzo. L'arteria tornerà ad essere aperta al transito alla fine del mese di febbraio, al termine dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Intanto, per garantirne la funzionalità, l'Irsap ha avviato degli interventi urgenti per migliorare le condizioni dell’asfalto, che presenta delle buche rese ancor più pericolose dalle abbandonanti piogge.

A breve, condizioni metereologiche permettendo, partiranno i lavori di manutenzione del manto stradale, che dureranno tre giorni lavorativi; ad occuparsene sarà la ditta Edilcentro di Pace del Mela, per una spesa di 3mila euro. “Le risorse dell'Irsap sono esigue rispetto alla gran mole di lavoro che occorre per il ripristino del manto stradale, che andrebbe rifatto per intero" - ha spiegato il responsabile dell’Ufficio periferico Irsap di Messina, Antonino Casesa – "è auspicabile pertanto anche il coinvolgimento delle altre amministrazioni interessate alla viabilità in questione”.

Questo intervento anticipa quello più cospicuo di manutenzione e messa in sicurezza dell’asse - di cui è in corso la stesura del progetto - per consentire la riapertura del tratto tra San Pier Niceto e Monforte Marina, chiuso da un anno. Per i lavori Irsap ha destinato 22 mila euro dai fondi destinati al Piano di interventi per le aree industriali. L’Ufficio periferico Irsap di Messina ha anche programmato l’intervento di pulizia delle aree dalle discariche abusive e, una volta aggiudicato l’appalto, saranno effettuati i lavori di bonifica nei siti divenuti meta di rifiuti solidi urbani e in qualche caso di materiale pericoloso.